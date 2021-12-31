2021 faiz artırım yılı oldu

Foreks'in yaptığı derlemeye göre, bu yıl merkez bankaları 118 kez toplantılardan faiz artırımı yönünde kararla çıktı. Bu kararların büyük bölümü yılın ilk yarısından sonra alındı.

Toplam 623 toplantının olduğu yılda 492 kez faiz sabit bırakılırken, 13 kez indirim yönünde karar çıktı. İndirim kararlarının dördü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alınan kararlar oldu. TCMB, son 4 ayda indirim yönünde aldığı kararlarla faizi yüzde 19'dan yüzde 14'e kadar indirdi.

Bu dönemde TCMB ile aynı yönde kararı sadece Çin Merkez Bankası (PBOC) aldı. PBOC, gösterge konumdaki 1 yıl vadeli ana kredi faiz oranını nisan 2020'den bu yana ilk kez düşürdü ve yüzde 3,85'ten yüzde 3,80'e çekti.

Gelişmekte olan ülkeler arasında ilk faiz artıran Norveç Merkez Bankası (Norges) oldu. Norges, eylül ayında faizi 25 baz puan yukarı çekerek bu yönde ilk adımı attı.

Norges'in ardından Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) aynı yönde hareketi ekim ayında yaptı ve faizi 25 baz puan yukarı çekti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) ise artırım için yılın son ayını bekledi. BoE yılın son toplantısında faizde 15 baz puan artışa gitti.

ABD, Euro Bölgesi, Japonya ve Kanada ise yılı faiz değişikliği yapmadan tamamladılar.

Merkez Bankaları 2021 Yılı Faiz Hareketleri: