2023 yılı ihracatı rekor kırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı ihracat rakamlarını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

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"İhracatçılarımızdan, iş dünyamızdan daha fazla çaba harcamalarını, inisiyatif almalarını beklediğimizi vurgulamak istiyorum. Ülkemiz, yatırım, üretim istihdam ve ihracat yolu ile büyüme ilkeleri doğrultusunda gelişmeye, yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor.

2022’de yüzde 5.5 oranında büyüdük. Bu büyüme oranına en büyük katkı ise 2.4 puan ile ihracatçımızdan geldi. 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 5.9 oranında büyüyerek son 13 çeyrektir süren kesintisiz büyüme trendimizi devam ettirdik. G20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ikinci ülke olduk. İhracat tarafında benzer bir tablo karşımıza çıkıyor. 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yatırımlarda yaşanan yüzde 14.7 oranında artış son 2 yılın en yüksek seviyesini ifade ediyor. Mal ve hizmet ihracatının gayrisafi yurt içi hasılası büyümesine katkısı 2023 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 0.3 puan oldu.

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Salgın öncesi döneme göre son 3 yılda 4 milyonun üzerinde ilave istihdam oluşturduk yalnızda 2022 yılı Ocak ayına kıyasla bakıldığında sağlanan ilave istihdam 1 milyon 848 bin kişinin üzerindedir. Ekim ayında işsizlik oranımız yüzde 8.5 olarak gerçekleşerek son 11 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Depremin ihracatımıza etkisi -6 milyar doları buluyor. Tüm bunlara rağmen dış ticaretimizi geliştirmeye verdiğimiz emeğin ve önemin meyvelerini özellikle ihracatta topluyoruz.

'CUMHURİYET TARİHİMİZİN REKORUNU KIRMIŞTIR'

2023 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 0.6 oranında artışla 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştır.

Bu rakamla orta vadeli programdaki 255 milyar dolarlık ihracat hedefimizi de aştık. 2023 yılı aralık ayında ihracatımız yüzde 0.44 artışla 23 milyar dolar oldu. 2023 senesinde ihracatın, ithalatı karşılama oranı 0.8 puan artışla yüzde 70.7’ye yükseldi. Bu oran biz göreve geldiğimizde sadece yüzde 50 civarındaydı. Ülkemizin dış ticaret açığı geçen yıla göre yüzde 3.2 oranında geriledi. Temmuz, ağustos, ekim, kasım ve aralık aylarında en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Temmuz hariç yılın son 7 ayında dış ticaret açığımız bir önceki yılın aynı ayına göre azaldı. 2023 yılın ekim ayı itibarıyla yıllık hizmet ihracatı tarihi rekor seviye ile 99 milyar 254 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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Yılın ikinci yarısında dış ticaret açığındaki düşüş ve hizmet ticaretinde verilen fazla ile cari işlemler açığında düşüş yaşandı. Eylül ve ekim aylarında cari işlemler hesabında 2 milyar doların üzerinde fazla verildi. Kasım ve aralık aylarında dış ticaret açığındaki düşüşün etkisi ile cari işlemler açığındaki kapanmanın devam etmesini bekliyoruz. Son 5 aydır dış ticaret açığı ve cari işlemler açığının kalıcı olarak düşmeye başladığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde iyileşmenin süreceğine inanıyoruz."