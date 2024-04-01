'2024 yılında 4 faiz indirimi mümkün'

Stournaras, Proto Thema Sunday gazetesine verdiği mülakatta, "Enflasyon mart ayındaki tahminlerimize uygun olarak gelişirse ve bu eğilim yıl sonuna kadar devam ederse, bu yıl ECB'den temel faiz oranlarında indirim alacağımıza inanıyorum. Şahsen bu yıl faiz oranlarının her seferinde 25 baz puan olmak üzere dört kez düşürülmesinin mümkün olduğunu düşünüyorum" dedi.

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ECB'nin politika yelpazesinin güvercin tarafında yer alan Stournaras'ın görüşleri şu ana kadar diğer Yönetim Konseyi üyeleri tarafından tam olarak yankı bulmadı.

Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Stournaras, "Bu henüz ortak bir görüş değil. Bazı meslektaşlarımız daha temkinli ve faiz indirimlerinin daha ılımlı olması gerektiğine inanıyor" dedi.