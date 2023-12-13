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Uzmanpara'2024'te küresel çelik sektörü görünümü nötr'
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'2024'te küresel çelik sektörü görünümü nötr'

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 2024'te çelik sektörü için küresel görünümün nötr olduğunu belirtti.

13.12.2023 - 09:54 | | Foreks Haber
'2024'te küresel çelik sektörü görünümü nötr'

Yaptığı değerlendirmede Fitch, Çin'de üreticilerin 2024'te karlarının 2023'teki aşırı düşük seviyeden toparlanmaya devam edeceğini belirterek Avrupa çelik sektörünün birkaç yıl daralmadan sonra pozitif büyümeye dönmesinin beklendiğini ifade etti.

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Fitch'in beklentilerine göre çelik üreticilerinin karlılığı 2024'te marjinal olarak ya da ılımlı artmaya devam edecek.

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