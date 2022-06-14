'25 baz puandan fazla faiz artışı gerekebilir'

Le Monde'a açıklamalarda bulunan Knot, "Bir sonraki seviye 50 baz puan ancak seçenekler bununla da sınırlı değil. Bir kerede 75 baz puan düşünülebilir mi? Söyleyeceğim tek şey yükselişin 25 baz puandan fazla olması gerektiği" dedi.

Knot, Euro Bölgesi'nin resesyona girmesini beklemediğini belirtti.