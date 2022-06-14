'25 baz puandan fazla faiz artışı gerekebilir'
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot koşulların bugünkü seviyede kalması durumunda eylül toplantısında 25 baz puandan daha fazla artış gerekeceğini söyledi.
14.06.2022 - 13:23 |
Le Monde'a açıklamalarda bulunan Knot, "Bir sonraki seviye 50 baz puan ancak seçenekler bununla da sınırlı değil. Bir kerede 75 baz puan düşünülebilir mi? Söyleyeceğim tek şey yükselişin 25 baz puandan fazla olması gerektiği" dedi.
Knot, Euro Bölgesi'nin resesyona girmesini beklemediğini belirtti.