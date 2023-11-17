3. çeyrek işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı 3. çeyrek iş gücü istatistikleri verisini açıkladı. Buna göre hanehalkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 161 bin kişi azalarak 3 milyon 218 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,5, kadınlarda %12,5 olarak tahmin edildi.

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MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %48,4 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 124 bin kişi artarak 31 milyon 724 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %48,4 oldu. Bu oran erkeklerde %65,8 iken kadınlarda %31,4 olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI %53,4 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İş gücü 2023 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 37 bin kişi azalarak 34 milyon 942 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %53,4 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde %71,2, kadınlarda ise %35,9 oldu.

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %17,1 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,7 puanlık azalış ile %17,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %14,2, kadınlarda ise %22,4 olarak tahmin edildi.

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MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAMIN %58'İ HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre sanayi sektöründe 226 bin kişi azalırken, tarım sektöründe 30 bin kişi, inşaat sektöründe 42 bin kişi, hizmet sektöründe 278 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %14,8'i tarım, %20,8'i sanayi, %6,4'ü inşaat, %58'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 44 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,2 saat azalarak 44 saat olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞ GÜCÜ ORANI %22,5 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2023 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,9 puanlık azalış ile %22,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14,9 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %17,3 olarak tahmin edildi.