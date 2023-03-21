'3 faiz artırımı daha yapılması gerekli değil'

Handelsblatt gazetesine 2 hafta önce verdiği demeçte ECB'nin faizi gelecek 4 toplantının her birinde 50 baz puan artırması gerektiğini belirten Holzmann, ECB'nin geçtiğimiz hafta yaptığı 50 baz puanlık faiz artırımı sonrasında ORF TV'ye yeni bir demeç verdi.

Holzmann, "ECB'nin faizi 3 kez daha artırması olasılığını dışlamıyorum ancak bu artırımların ille de yapılacağını söylemiyorum" dedi.

Handelsblatt'a verdiği demeçten bu yana finansal sistemde likiditenin düştüğünü belirten Holzmann, "Eğer deflasyon veya enflasyon azaltımı likiditede sıkışma nedeniyle başlar ise merkez bankası faiz oranlarını artırmaya artık ihtiyaç duymaz" diye konuştu.