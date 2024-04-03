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Uzmanpara '3 faiz indirimi makul bir beklenti'
Haberler Uzmanpara '3 faiz indirimi makul bir beklenti'

'3 faiz indirimi makul bir beklenti'

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) üç faiz indirimi yapmasının makul bir beklenti olduğunu söyledi.

03.04.2024 - 09:13 | | Foreks Haber
'3 faiz indirimi makul bir beklenti'

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed yetkilileri tarafından geçen ay öngörülen üç faiz indiriminin makul bir beklenti olduğunu, ancak şu anda ayarlama yapmak için aciliyet olmadığını söyledi.

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Nevada'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Daly, "Bunun çok makul bir temel olduğunu düşünüyorum. Şimdilik büyüme güçlü bir şekilde devam ediyor. Bu nedenle oranı ayarlamak için gerçekten acil bir durum yok" dedi.

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