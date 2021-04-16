4 ihale ve bir kira sertifikası satışı yapılacak

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, pazartesi günü gerçekleştirilecek ilk ihalede, 2 yıl (567 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli, ikincisinde ise 4 yıl (1519 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvillerinin yeniden ihraçları gerçekleştirilecek.

Salı günü ise ilk ihalede 4 yıl (1624 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli, ikincisinde ise 7 yıl (2 bin 401 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvillerinin yeniden ihraçları yapılacak.

Aynı gün 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli TÜFE'ye endeksli kira sertifikasının da doğrudan satışına imza atılacak.