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'4 Mayıs'ta faizi yeniden artırmamız gerekli'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane, ECB'nin 4 Mayıs'ta yapılacak Yönetim Konseyi toplantısında faizi yeniden artırması gerektiğini ancak artırımın büyüklüğünün hala tartışmaya açık olduğunu söyledi.

25.04.2023 - 09:17 |
'4 Mayıs'ta faizi yeniden artırmamız gerekli'

Le Monde gazetesine konuşan Lane, "4 Mayıs'taki Yönetim Konseyi toplantımız için cari veriler faizi yeniden artırmamız gerektiğine işaret ediyor. 4 Mayıs'tan sonrası için ise elimde sihirli bir küre yok. Ekonomik verilere bağlı olarak karar vereceğiz" dedi.

Lane halihazırda yüzde 5'in üzerinde olan ücretlerdeki büyüme oranının enflasyonu beslemekte olduğunu ancak bunun yılın ikinci yarısında yavaşlayacağını öngördüklerini de belirtti.

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