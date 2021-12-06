5 dev markanın savunma tarihi belli oldu

Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ve Volkswagen AG hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı 19 Ocak 2022 tarihinde saat 10.30’da yapılacak.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 12 Ocak 2022 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekiyor.

Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler, toplantıyı online olarak takip edebilecekler. Bu amaçla Rekabet Kurumu web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerekiyor.