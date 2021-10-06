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5 ülkeden gaz fiyatlarına soruşturma çağrısı

Avrupa Birliği (AB) üyesi 5 ülke, doğal gaz fiyatlarındaki artışın soruşturulmasını talep etti.

06.10.2021 - 13:36 | | AA
5 ülkeden gaz fiyatlarına soruşturma çağrısı

Fransa, İspanya, Çekya, Yunanistan ve Romanya'nın maliye bakanları, doğal gaz ve toptan elektrik fiyatlarındaki artışa ilişkin ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, hane halklarına ve şirketlere sıkıntı veren son aylardaki fiyat artışlarına karşı Avrupa çapında ortak ve eşgüdümlü yaklaşım sergilenmesi gerektiği belirtildi.

Avrupa gaz piyasalarının işleyişinin soruşturulması, mevcut gaz sözleşmelerinin neden yetersiz kaldığının belirlenmesi gerektiğine işaret edilen bildiride, fiyat artışlarını sınırlandırmak amacıyla doğal gaz depolamaya yönelik ortak kuralların ortaya konmasının önemi vurgulandı.

Avrupa'da gaz alımlarının daha iyi koordine edilmesinin ve pazarlık gücünün artırılmasının, elektrik piyasasının düzenlenmesinin önemli olduğu ifade edilen bildiride, ülkedeki ortalama elektrik üretimi maliyeti ile tüketicinin ödediği fiyat arasında daha iyi bir bağ kurulması talep edildi.

Bildiride, Avrupa'nın gaz ihraç eden ülkelere bağımlılığının hızla azaltılması ve enerji arz çeşitliliğine yatırım yapılması çağrısında bulunuldu.

Rüzgar ve güneş gibi düşük karbonlu kaynakların enerji arz çeşitlendirmesinde kilit rol oynadığına dikkat çekilen bildiride, emisyon ticaret sistemi ile karbon fiyatlamasının enerji dönüşümündeki önemi belirtildi. 

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