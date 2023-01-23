'50 baz puan faiz artırımını devam ettirmeliyiz'
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, ECB'nin 75 baz puandan 50 baz puana indirdiği faiz artırım hızını bir süre devam ettirmesi gerektiğine inandığını söyledi.
23.01.2023 - 08:37 |
Avusturya'da yayınlanan Die Presse gazetesine konuşan Holzmann, ECB'den 2023 yılının ilk yarısında en azından 2 kez 50 baz puanlık artırım beklediğini vurguladı.
Holzmann demecinde fiyatlardaki büyümenin yavaşlamasından sonuçlar çıkarmak konusunda politika yapıcıların aceleci davranmamaları gerektiğini belirtti ve çekirdek enflasyonun takip edilmesini tavsiye ederek "Eğer çekirdek enflasyon açık bir şekilde aşağı gelmiyor ise para politikasını daha sınırlayıcı bölgeye doğru hareket ettirmek zorundayız" diye konuştu.
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz