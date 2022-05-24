'50 baz puan faiz artışı konusunda uzlaşı yok'

Villeroy de Galhau, Dünya Ekonomik Forumu'nda verdiği mülakatta "50 baz puanlık faiz artışı konusunda bir uzlaşı yok. Faiz artırımları kademeli olacak" ifadesini kullandı.

BloombergHT'de yer alan habere göre Villeroy'un bu açıklamasının ardından euro yükselişinin bir kısmını geri verdi ve 1.0710'dan işlem gördü.