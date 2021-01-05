50 milyar metreküp doğal gaz sisteme girdi

AA muhabirinin Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) verilerinden yaptığı derlemeye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle konutlarda geçirilen zamanın artması tüketime de artış olarak yansıdı.

Türkiye'nin doğal gaz sistemine giren toplam miktar, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 6,75 artarak 50 milyar metreküpe çıktı.

Türkiye'ye giren doğal gaz miktarı 2019'da 46 milyar 835 milyon 429 bin metreküp olarak hesaplanmış, toplam tüketim miktarı ise 45 milyar 286 milyon metreküp olarak gerçekleşmişti.

Doğal gaz ihracatının düşük olduğu Türkiye'de toplam tüketimin de giriş miktarına yakın olması bekleniyor.

Gaz girişi en çok ocakta, en az haziranda

Türkiye'ye geçen yıl en fazla doğal gaz girişinin gerçekleştiği ay yaklaşık 7 milyar metreküple ocak oldu. En düşük doğal gaz girişi ise 2 milyar 223 milyon 458 bin metreküple haziranda gerçekleşti.

Geçen yıl sonu itibarıyla doğal gaz abone sayısı yaklaşık 17 milyon 500 bine ulaşırken, bunun nüfus eş değeri 70 milyon olarak hesaplanıyor.

Yapılan çalışmalarla doğal gaz arzı sağlanmış yerleşim yeri sayısının 2022 sonunda en az 661'e çıkması hedefleniyor. BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, geçen yıl sonu itibarıyla toplam 581 ilçeye doğal gaz ulaştırıldığını ifade etmişti.

Doğal gazda arz güvenliği kapsamında yapılan çalışmalarla, Tuz Gölü ve Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama tesislerinin toplam depolama kapasitesi 3,84 milyar metreküpe, günlük geri üretim kapasitesi ise 45 milyon metreküpe ulaştı.

Türkiye'nin doğal gaz ithalatında LNG'nin payı 2019'da yüzde 28'e kadar yükselmişti. Düşen LNG fiyatları ve arz fazlası nedeniyle geçen yılın toplam gaz ithalatı içinde LNG'nin payının da artması bekleniyor.