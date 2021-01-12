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12.01.2021 - 17:38 | | AA

659 firmaya izin belgesi verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 659 firma için izin belgesi düzenlendi.

659 firmaya izin belgesi verildi
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Ticaret Bakanlığının Aralık 2020 dönemine ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 659 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 11 yurt içi satış ve teslim, 1 hariçte işleme izin belgesi hazırlandı.

Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 28 olarak gerçekleşti.

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