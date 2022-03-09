7,4 milyar euro zarar hesaplandı

Avrupa'nın Rusya'da en fazla operasyonu, riski bulunan bankalarından biri olan UniCredit, Rusya'daki operasyonlarını sona erdirmenin yol açacağı zararı 7,4 milyar euro olarak hesapladı.

UniCredit oluşacak bu zarara rağmen 2021 yılı karından nakit temettü ödeyebilecek durumda olduğunu da belirtti.

Rusya operasyonunun kapatılmasından oluşacak zarar UniCredit'in geçen yıl yüzde 15,03 olan sermaye yeterlilik oranını 200 baz puan kadar düşürerek yüzde 13'ün hemen üzerine çekecek.