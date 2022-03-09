Geri Dön
Uzmanpara7,4 milyar euro zarar hesaplandı
HaberlerUzmanpara Haberleri 7,4 milyar euro zarar hesaplandı

7,4 milyar euro zarar hesaplandı

UniCredit, Rusya'daki operasyonlarını sona erdirmesinden oluşacak zararı 7,4 milyar euro olarak hesapladı.

09.03.2022 - 07:32 |
7,4 milyar euro zarar hesaplandı

Avrupa'nın Rusya'da en fazla operasyonu, riski bulunan bankalarından biri olan UniCredit, Rusya'daki operasyonlarını sona erdirmenin yol açacağı zararı 7,4 milyar euro olarak hesapladı.

UniCredit oluşacak bu zarara rağmen 2021 yılı karından nakit temettü ödeyebilecek durumda olduğunu da belirtti.

Rusya operasyonunun kapatılmasından oluşacak zarar UniCredit'in geçen yıl yüzde 15,03 olan sermaye yeterlilik oranını 200 baz puan kadar düşürerek yüzde 13'ün hemen üzerine çekecek.

    İstanbul'da 5 gün kar var! 'Bu gece başlayacak'
    Bombardıman altında tahliye! ‘İşgal Rusya’nın sonu olacak’
    Ukraynalı şarkıcı Jamala dehşet gününü anlattı: 'Şarkımın gerçek olacağı aklıma gelmezdi!'
    Dünyanın gözü Belek’te olacak
    Köyde bir sabah aniden başladı! 'Lanetli Ekmek' delirtti
    UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! İnanılmaz performans...
    'Üç Kız Kardeş'te Somer'den flaş karar! 'Yazık oldu Türkan'a'
    Apple yeni iPhone'nu tanıttı! İşte iPhone SE'nin özellikleri
    MHK'dan tarihi operasyon! Cüneyt Çakır'da büyük tehlike
    'Oh Olsun' krizi! Selami Şahin'den İrem Derici açıklaması
    30 bin liraya yükseldi! Tazminat yolu...
    Boş araziye hibe desteği! Resmen açıklandı
    İki ülke radarına girmişti! ABD'den ilk temas
    ‘Yüzen kale’de sona doğru! Dikkat çeken TB3 SİHA detayı
    Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta
    İstanbul'da 5 gün kar var! 'Bu gece başlayacak'
    İstanbul'da 5 gün kar var! 'Bu gece başlayacak'
    Bombardıman altında tahliye! ‘İşgal Rusya’nın sonu olacak’
    Bombardıman altında tahliye! ‘İşgal Rusya’nın sonu olacak’
    Ukraynalı şarkıcı Jamala dehşet gününü anlattı: 'Şarkımın gerçek olacağı aklıma gelmezdi!'
    Ukraynalı şarkıcı Jamala dehşet gününü anlattı: 'Şarkımın gerçek olacağı aklıma gelmezdi!'
    Dünyanın gözü Belek’te olacak
    Dünyanın gözü Belek’te olacak
    Köyde bir sabah aniden başladı! 'Lanetli Ekmek' delirtti
    Köyde bir sabah aniden başladı! 'Lanetli Ekmek' delirtti
    UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! İnanılmaz performans...
    UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! İnanılmaz performans...
    'Üç Kız Kardeş'te Somer'den flaş karar! 'Yazık oldu Türkan'a'
    'Üç Kız Kardeş'te Somer'den flaş karar! 'Yazık oldu Türkan'a'
    Apple yeni iPhone'nu tanıttı! İşte iPhone SE'nin özellikleri
    Apple yeni iPhone'nu tanıttı! İşte iPhone SE'nin özellikleri
    MHK'dan tarihi operasyon! Cüneyt Çakır'da büyük tehlike
    MHK'dan tarihi operasyon! Cüneyt Çakır'da büyük tehlike
    'Oh Olsun' krizi! Selami Şahin'den İrem Derici açıklaması
    'Oh Olsun' krizi! Selami Şahin'den İrem Derici açıklaması
    30 bin liraya yükseldi! Tazminat yolu...
    30 bin liraya yükseldi! Tazminat yolu...
    Boş araziye hibe desteği! Resmen açıklandı
    Boş araziye hibe desteği! Resmen açıklandı
    İki ülke radarına girmişti! ABD'den ilk temas
    İki ülke radarına girmişti! ABD'den ilk temas
    ‘Yüzen kale’de sona doğru! Dikkat çeken TB3 SİHA detayı
    ‘Yüzen kale’de sona doğru! Dikkat çeken TB3 SİHA detayı
    Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta
    Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta