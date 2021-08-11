7 ayda 45.6 milyar dolarlık ihracat

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, İMMİB'in iştigal sahasında mal ihracatı gerçekleştiren sektörlerin 7 aylık ihracatı 45,6 milyar dolara yükseldi.

Ocak-temmuz döneminde birlik bazında en yüksek ihracatı 13,9 milyar dolarla kimya sektörü yaparken, onu 11 milyar dolarla çelik, 7,9 milyar dolarla elektrik-elektronik, 6,6 milyar dolarla metaller, 3,3 milyar dolarla madencilik, 2,9 milyar dolarla mücevher sektörü izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İMMİB Genel Sekreteri Armağan Vurdu, maden sektörünün lider pazarlarındaki etkinliğini artırmak ve yeni pazarlarda var olmak için faaliyetlerini sürdürdüğünü ancak sektörün üretimde sürdürülebilirliğe odaklanması gerektiğin bildirdi.

Mücevher sektörünün salgından olumsuz etkilendiğini kaydeden Vurdu, sektörde fiziki fuarların ve organizasyonların yapılamadığını, normalleşme adımları ve aşıyla birlikte fiziki fuarların başlamasının sektöre olumlu yansıyacağını anlattı.

Kimya sektöründe yıl sonu ihracat hedeflerinin 22 milyar dolar olduğunu aktaran Vurdu, söz konusu beklentinin elektrik-elektronikte 12,5 milyar dolar, metal sektöründe 10 milyar dolar olduğunu bildirdi.

ÇELİKTE 23 MİLYON TON İHRACAT HEDEFİ

Armağan Vurdu, dünyada çelik fiyatlarının artış gösterdiğini, teslimatların hızlandığını ve gelişmelerin ihracat rakamlarını olumlu etkilediğini belirterek, "Yıl sonu itibarıyla küresel olarak normalleşme beklentileri kapsamında ihracatımızı; miktarda yüzde 10 artışla 23 milyon tona ulaştırmayı, değerde ise yüzde 40'a yakın yükselişle 17,5 milyar dolar seviyelerinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Vurdu, Birlik Genel Sekreterliği'nin ardından Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü'nün de kurulmasının, sektörün orta vadedeki 150 milyar dolar olan ihracat hedefinin önünü açtığını bildirdi.