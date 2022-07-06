75 baz puan faiz artırım ihtimali güçlenebilir

Fed haziran ayına ait toplantının tutanaklarını bu akşam açıklayacak. Tutanaklar yüksek enflasyon ve ekonomik yavaşlama ortamında politika yapıcıların bu ay nasıl aksiyon alacakları konusuna ışık tutabilir.

BloombergHT'de yer alan habere göre Fed Başkanı Jerome Powell geçen ayki toplantıda temmuz ayında 50 veya 75 baz puanlık faiz artışı olabileceği sinyalini vermişti. Powell ve diğer Fed yetkilileri haziran ayında politika faizini 75 baz puan yükseltmişti. Bu 1994 yılından beri en büyük artış olmuştu.

O dönemden beri bazı Fed üyeleri 40 yılın zirvesinde seyreden enflasyonu dizginlemek için temmuz toplantısında da 75 baz puanlık artıştan yana olduklarına dair açıklamalar yaptı.

Barclays Ekonomisti Jonathan Millar “Komite’nin 50 veya 75 baz puanlık artışı yapmak için dikkate alacağı göstergeler hakkında ipuçları arayacağız. Tutanaklar komitenin fiyat istikrarını önceliklendirdiği görüşünü kuvvetlendirebilir” değerlendirmesini yaptı.

BÜYÜME VE ENFLASYON ENDİŞELERİ

Powell basın toplantısında Michigan Üniversitesi enflasyon beklentisi anketini işaret etmişti. ABD’lilerin 5-10 yıla ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 3.3 olmuştu, 24 Haziran’da bu oran yüzde 3.1’e revize edildi.

Tutanaklarda ayrıca ekonomik aktiviteye dair yetkililerin görüşü önemli olacak. Birçok ekonomist ikinci çeyrek büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Atlanta Fed’in verileri de ikinci çeyrekte daralmaya işaret ediyor.

Rekor düşük tüketici güveni faizlerdeki artış sonrası Bloomberg Economics tahminlerine göre gelecek sene ülkede resesyon beklentisi yüzde 38 oldu.