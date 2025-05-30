AB, ABD ile tarife anlaşması için çabalıyor

Sefcovic, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Lutnick'le sürekli iletişim halinde olduklarına işaret eden Sefcovic, "İleriye dönük çözümler sunmak, AB'nin en önemli önceliği olmaya devam ediyor. Zamanımızı ve çabalarımızı tamamen buna harcıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, görüşmenin ABD'de tarifler konusunda yaşanan yasal belirsizlik ortamında gerçekleşmesi dikkati çekti.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, ABD Başkanı Trump'ın diğer ülkelere getirdiği tarifelerde yasal yetkisini aştığına hükmederek bu tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı almıştı.

Trump yönetimi ise karara hükümetin diplomasisine zarar verdiği ve Başkan'ın yetkisine müdahale ettiği gerekçesiyle itiraz ederek temyiz mahkemesine başvurmuştu.

Hükümetin temyiz süreci boyunca kararın yürürlükte kalmaması yönündeki talebini değerlendiren temyiz mahkemesi, Trump'ın diğer ülkelere uyguladığı tarifeleri engellemeye yönelik mahkeme kararının uygulanmasını geçici olarak durdurdu.