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UzmanparaAB, Apple'a 500 milyon euro ceza verebilir
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AB, Apple'a 500 milyon euro ceza verebilir

Avrupa Birliği (AB), Apple ile Spotify arasında yaşanan anlaşmazlıkta Apple şirketine 500 milyon euro ceza vermeye hazırlanıyor.

19.02.2024 - 09:54 | | Foreks Haber
AB, Apple'a 500 milyon euro ceza verebilir

Financial Times'a (FT) göre Avrupa Birliği, Apple Inc. şirketine ilk antitröst cezasını kesmeye ve rekabeti engellediğine inandığı App Store kurallarını yasaklamaya çok yakın.

FT, adını vermediği beş kaynağa dayandırdığı haberinde yaklaşık 500 milyon euro (539 milyon dolar) tutarındaki cezanın önümüzdeki ay açıklanmasının beklendiğini belirtti. Apple yıllık küresel satışlarının %10'u kadar para cezasına çarptırılabilirdi.

Soruşturma 2019 yılında İsveçli Spotify Technology SA'nın, Apple'ın App Store'un işleyişi üzerindeki sözde baskısı ile ilgili maliyetleri karşılamak için aylık abonelik fiyatını artırmak zorunda kaldığını iddia eden bir şikayeti ile tetiklendi.

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Avrupa Komisyonu, Şubat 2023'te resmi bir suç duyurusunda Apple'ın sözde yönlendirme karşıtı kurallarına odaklandı ve koşulların gereksiz olduğunu ve müşterilerin daha yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalması anlamına geldiğini söyledi.

2022 yılının başlarında Apple, Spotify ve diğer müzik hizmetlerinin uygulama kullanıcılarını abonelik için web'e yönlendirmesine izin vermeye başladı. Bu sayede Apple'ın %30'a varan gelir kesintisi bypass edilmiş ve tüketicilere daha fazla fiyatlandırma ve abonelik seçeneği sunulmuş oldu. Ancak Spotify, haziran ayında kısıtlamaların hala devam ettiğini ve değişikliklerin "sadece göstermelik" olduğunu söyleyerek Apple'ın çabalarına karşılık verdi.

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