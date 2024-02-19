Altın fiyatlarında son durum ne?

ABD’den gelen ekonomik gelişmeler piyasalarda yönü tayin etmeye devam ediyor. Geçen hafta salı günü ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranını uzun süre yüksek tutacağı beklentileri kuvvetlenmişti.

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ABD’de enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesiyle haftanın ilk günlerinde altın fiyatlarında sert düşüşler görülmüştü. Piyasada perşembe ve cuma günleri yön değişti ve altın fiyatları yükselişe geçti.

ALTIN FİYATLARI CUMA GÜNÜ YÜKSELDİ

Ons altın perşembe günü 2 bin dolar seviyesinin altında seyrederken yeniden psikolojik eşiğin üzerine tırmandı. Ons altın cuma günü 2022 dolara kadar yükseldi. Gram altın ise 1998 lira seviyesini gördü.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Ons altın fiyatı ABD dolarındaki hafif gerileme ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimin güvenli liman cazibesini artırmasıyla bir haftanın en yüksek seviyesine yükseldi.

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Ons altın bu sabah 2023 dolar seviyesine kadar yükseldi. Şu sıralarda ise yükseliş göstererek 2020 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2008 dolar seviyesi test edildi.

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Haftaya 1995 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2004 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1991 lira, en yüksek ise 2007 lira seviyeleri görüldü.