Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaAB bankasının kredi sınırı yükseltiliyor
HaberlerUzmanparaAB bankasının kredi sınırı yükseltiliyor

AB bankasının kredi sınırı yükseltiliyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Avrupa Yatırım Bankası'nın (AYB) bu yılki finansman tavanını güvenlik, savunma ve enerji yatırımlarının artırılması için 100 milyar euroya yükseltmekte anlaştı.

20.06.2025 - 15:32 | | AA
AB bankasının kredi sınırı yükseltiliyor

AB'nin kalkınma bankası olarak faaliyet gösteren AYB, AB ülkelerinin maliye bakanlarından oluşan AYB Yönetim Kurulu'nun Lüksemburg'da gerçekleştirdiği toplantıda kurumun 2025 yılı yeni kredi tavanını onayladıklarını duyurdu.

Haberin Devamı

AYB tarafından savunma, enerji güvenliği ve teknoloji alanında yatırımlara destek sağlanacağı ifade edilen açıklamada, AYB'ye 2025 yılı için 100 milyar euroluk yeni kredi sınırı belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Avrupa güvenlik ve savunma sektörüne yönelik toplam finansmanın da yüzde 3,5'e yükseltildiği belirtildi. AYB, 2024 yılında toplam 76,6 milyar euroluk kredi anlaşması imzalamıştı.

Alınan karar doğrultusunda AYB, savunma ile ilgili projeler için finansmanını geçen yıla kıyasla üç kattan fazla artırarak 3,5 milyar euroya yükseltecek. AB bankası olarak faaliyet gösteren Lüksemburg merkezli AYB, üye ülkelerdeki ortak stratejik projelere finansman sağlıyor.

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti

Başakşehir'de Onur Bulut sağlık kontrolünden geçti!

Başakşehir'de Onur Bulut sağlık kontrolünden geçti!