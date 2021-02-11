AB çelik sektörü tüketimin artmasını bekliyor

Merkezi Brüksel'de bulunan Eurofer, sektörün durumuna ilişkin beklentilerin yer aldığı "2021-2022 Çelik Piyasası Görünüm Raporu" başlıklı çalışmasını yayımladı.

Salgınının ortaya çıkması ile birlikte 2020 Mart ayından itibaren hükümetlerin çeşitli kısıtlayıcı tedbirler ve kapanmalar uyguladığı anımsatılan çalışmada, bunun özellikle çelik kullanan sektörlerin üretimlerini olumsuz etkilediği kaydedildi.

Çalışmada, salgın nedeniyle AB çelik tüketiminin 2020 yılında önceki yıla göre yüzde 13 düşerek 134 milyon ton seviyesine inmesinin beklendiği belirtildi.

AB çelik tüketiminin 2021 yılında yüzde 13,3 artarak 152 milyon tona ulaşacağı öngörülen çalışmada, 2022'de ise tüketimin yüzde 3,4 yükselerek 157 milyon tona çıkacağı tahmin edildi.

Çalışmada, ekonomik büyüme ve küresel ticaretin 2021'in ikinci çeyreğine kadar düşük ve kırılgan olacağı, bu durumun yatırımları ve özellikle ihracat odaklı otomotiv gibi sektörleri olumsuz etkileyeceği ifade edildi.