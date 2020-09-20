CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri AB, daha katı kurallar getirmeyi planlıyor
20.09.2020 - 13:28 | | AA

AB, daha katı kurallar getirmeyi planlıyor

Avrupa Birliğinin, büyük teknoloji şirketlerine karşı “adil rekabeti” sağlamak için daha katı kurallar hazırlığında olduğu bildirildi.

AB, daha katı kurallar getirmeyi planlıyor
ABONE OL

Financial Times'ın haberinde, AB Komisyonunun, Avrupa’da pazar hakimiyetleri müşterilerin ve daha küçük şirketlerin çıkarlarını tehdit ediyorsa Alphabet, Amazon, Apple, Facebook ve Microsoft gibi büyük teknoloji şirketlerinin Avrupa operasyonlarını parçalamaya veya satmaya zorlayacak bir yasa tasarısı hazırlığı içinde olduğu ifade edildi.

AB Komisyonunun yıl sonuna kadar sunmayı planladığı “Dijital Hizmetler Yasası” ile Facebook ve Twitter gibi şirketlerin sosyal medyada içeriğe ilişkin sorumluluklarını ve yükümlülüklerini artırmak istediği haberde yer aldı.

ABD’nin beş büyük teknoloji şirketi Alphabet, Amazon, Apple, Facebook ve Microsoft, satışlarının ortalama dörtte birini Avrupa’da gerçekleştiriyor. Bu şirketler, uzun zamandır AB rekabet kurumların hedefinde bulunurken, bunların daha küçük rakipleri, önemli iş alanlarından dışlanmaktan şikayet ediyor.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KPSS ÖABT sınavı kaç saat sürüyor, saat kaçta bitiyor? 2020 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

KPSS ÖABT sınavı kaç saat sürüyor, saat kaçta bitiyor? 2020 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Milyonları kapsıyor! Yarım gün çalışana tam maaş...

Milyonları kapsıyor! Yarım gün çalışana tam maaş...

İkinci gönüllüde de yan etki görüldü

İkinci gönüllüde de yan etki görüldü

KPSS ÖABT sınav soruları cevapları açıklandı mı 2020? KPSS soruları ve cevap anahtarı...

KPSS ÖABT sınav soruları cevapları açıklandı mı 2020? KPSS soruları ve cevap anahtarı...

Sıradaki Haber