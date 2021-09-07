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AB ekonomisi ikinci çeyrekte büyüdü

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yumuşadığı bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 büyüdü.

07.09.2021 - 13:00 | | AA
AB ekonomisi ikinci çeyrekte büyüdü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin ikinci çeyrek büyüme ve istihdam verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,2 arttı. Euro Bölgesi'nde GSYH, 2020'nin ikinci çeyreğine kıyasla da yüzde 14,3 yükseliş kaydetti.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2021'in ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,1, 2020'nin ikinci çeyreğine göre de yüzde 13,8 artış gösterdi.

GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 1,6, Fransa'da yüzde 1,1, İtalya'da yüzde 2,7 ve İspanya'da yüzde 2,8 yükseldi.

Öte yandan, GSYH, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre, Almanya'da yüzde 9,4, Fransa'da yüzde 18,7, İtalya'da yüzde 17,3 ve İspanya'da yüzde 19,8 artış kaydetti.

İstihdam

AB'de istihdam, 2021'in ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7, 2020'nin ikinci çeyreğine göre de yüzde 1,9 arttı.

Euro Bölgesi'nde de istihdam, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,8 yükseldi.

İkinci çeyrekte istihdam önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,2, Fransa'da yüzde 0,5 ve İtalya'da yüzde 1,7 artarken, İspanya'da yüzde 0,9 geriledi.

İstihdam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Fransa ve İtalya'da yüzde 1,9, İspanya'da yüzde 4,3 artarken, Almanya'da değişim göstermedi.

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