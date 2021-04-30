AB ekonomisi ilk çeyrekte daraldı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin 2021 yılı birinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2021'in ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 azaldı.

Euro Bölgesi'nde GSYH, 2021'in birinci çeyreğinde 2020’nin aynı dönemine göre de yüzde 1,8 geriledi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4, 2020'nin ilk çeyreğine göre de yüzde 1,7'lik düşüş gösterdi.

GSYH, geçen yılın son çeyreğinde de AB'de yüzde 0,5, Euro Bölgesi'nde yüzde 0,7 daralmıştı.

GSYH, birinci çeyrekte önceki çeyreğe göre Portekiz'de yüzde 3,3, Letonya'da yüzde 2,6, Almanya'da yüzde 1,7, İspanya'da yüzde 0,5 azaldı.