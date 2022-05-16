AB enerji piyasası için yol haritası hazırladı

AB Komisyonu'nun enerji piyasasına müdahale için belirlediği tedbirler paketinde doğal gaz fiyatı için bir üst sınır uygulanması da var.

Olağanüstü bir tedbir olarak uygulanacak bu fiyat üst limitinin süresinin sınırlı olacağını belirten AB Komisyonu, fiyatın piyasada belirlenmesinin mümkün olduğu kadar devam ettirme taraftarı olduklarını vurguladı.

AB Komisyonu'nun 18 Mayıs'ta üyelere sunacağı teklifte bu tarihten önce de değişikliklerin olabileceği belirtildi.