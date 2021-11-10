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AB enflasyonun daha da artmasını bekliyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, enflasyonun gelecek aylarda daha da artmasını, 2022'de ise aşamalı olarak azalmasını beklediklerini söyledi.

10.11.2021 - 07:25 | | AA
AB enflasyonun daha da artmasını bekliyor

Dombrovskis, AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Avrupa'da ekonomik toparlanmanın devam ettiğini anımsatan Dombrovskis, AB üyesi bütün ülkelerin bu yıl veya gelecek yıl içinde salgın öncesi ekonomik seviyeye ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Dombrovskis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son dönemde vakaların artış gösterdiğini ve bunun belirsizliğe neden olduğunu anlattı.

Euro Bölgesi'nde enflasyonun ekim ayında yüzde 4,1 seviyesine çıktığını anımsatan Dombrovskis, enflasyonun yükselen emtia ve enerji fiyatları, arz kesintisi ile talep artışı gibi küresel gelişmelerden kaynaklandığını anlattı.

Dombrovskis, "Enflasyondaki unsurların çoğu geçici görünüyor. Enflasyonun gelecek aylarda daha da artmasını 2022'de ise aşamalı biçimde hafiflemesini bekliyoruz. Enflasyondaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Son dönemde enflasyondaki yükseliş, Avrupalıları da rahatsız ediyor. 

Euro Bölgesi'nde, ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 4,1'lik oranla son 13 yılın en yüksek seviyesinde ulaştı. 

Avrupa'da doğal gaz ve elektrik gibi enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat artışı ve pahalılık dikkati çekiyor.

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