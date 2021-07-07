AB Komisyonu büyüme tahminlerini revize etti

Komisyon bugün yayınladığı "Yaz 2021 Ekonomik Tahmin: Yeniden açılma toparlanmayı ateşledi" başlıklı raporunda, Avrupa ekonomisinin önceden beklenenden daha hızlı toparlanacağını tahmin ettiklerini bildirdi. Ekonomik aktivitenin yılın ilk çeyreğinde beklentileri aştığını ifade eden AB Komisyonu, iyileşen sağlık ortamının ikinci çeyrekte salgın kontrol sınırlamalarının hızla kaldırılmalarına imkan verdiğini de vurguladı.

Komisyon raporunda, tüketimde toparlanmanın önümüzdeki aylarda daha da güçleneceği ve turizm aktivitesinde canlanmanın başladığına dair kanıtlar olduğu da belirtildi.

AB Komisyonu, Euro Bölgesi için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 4,3'ten yüzde 4,8'e çıkarırken, 2022 beklentisini de yüzde 4,4'ten 4,5'e yükseltti.

Almanya için 2021 büyüme tahminini yüzde 3,4'ten yüzde 3,6'ya revize eden Komisyon, 2022 için tahminini ise yüzde 4,1'den yüzde 4,6'ya çıkardı.

Fransa için 2021 büyüme tahmini yüzde 5,7'den yüzde 6'ya yükseltilirken 2022 beklentisi yüzde 4,2 olarak korundu.

AB'nin üçüncü büyük ekonomisi İtalya için 2021 büyüme tahmini yüzde 4,2'den yüzde 5'e yükseltilirken, 2022 beklentisi yüzde 4,4'ten yüzde 4,2'ye indirildi.

Euro Bölgesi için 2021 ve 2022 enflasyon tahminlerini yüzde 1,7 ve 1,3'ten yüzde 1,9 ve 1,4'e revize eden AB Komisyonu, Almanya için tahminlerini yüzde 2,4 ve 1,4'den yüzde 2,18 ve 1,6'ya, Fransa için yüzde 1,4 ve 1,1'den yüzde 1,6 ve 1,2'ye revize etti.