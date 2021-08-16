AB Komisyonu yeni finansman aracını onayladı

AB Komisyonu, Avrupa Yatırım Bankası tarafından yönetilen Avrupa Garanti Fonu'nun AB üyesi 22 ülkede COVID-19'dan etkilenen şirketlere yardım için yeni bir finansman aracı devreye almasına onay verdi.

AB Komisyonu'nun açıklamasına göre, sentetik seküritizasyon dilimlerine Avrupa Garanti Fonu'ndan garanti sağlanmasını öngören bu araç 1,4 milyar euro bütçe ile KOBİ'lere en az 13 milyar euro yeni kredinin harekete geçirilmesine imkan verecek.