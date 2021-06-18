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AB listesine ABD'yi de ekledi

AB, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesine aralarında ABD'nin de bulunduğu 5 ülkeyi ekleme kararı aldı.

18.06.2021 - 17:45 | | AA
AB listesine ABD'yi de ekledi

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, "zorunlu olmayan" seyahatler için uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının "tavsiye edildiği" ülkeler listesi güncellendi.

Üyelere tavsiye niteliği taşıyan listeye göre, salgın tedbirleri kapsamında geçen yıl tamamen kapatılan AB dış sınırları ABD, Avustralya, İsrail, Japonya, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Lübnan, Ruanda, Singapur, Güney Kore, Tayland, Hong Kong, Makao ve Tayvan'a kademeli olarak açılabilecek.

Ayrıca AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırlar açık olabilecek.

Son güncelleme ile AB'nin listesine ABD, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Lübnan ve Tayvan ile Hong Kong ve Makao bölgeleri eklenmiş oldu.

Listede yer almayan bütün ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam edecek.

AB, kısıtlamaların kaldırılacağı ülkeleri belirlerken söz konusu ülkelerdeki salgın durumunu, Kovid-19 salgınına karşı o ülkede alınan tedbirleri ve ülkelerle ilgili bilgilerin ve verilerin güvenilirliğiyle mütekabiliyet unsurunu göz önünde bulunduruyor.

Listedeki ülkelerden AB'ye turistik seyahatlere izin verilirken, yolculara test ve karantina gibi bazı tedbirler uygulanabiliyor.

Fransa ve Yunanistan, ABD vatandaşlarının seyahatlerine kısıtlamaları kaldırdıklarını açıklamıştı.

AB, geçen yılın mart ayında salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.

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