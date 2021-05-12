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AB mahkemesinden Amazon lehine karar

Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi dünyanın en büyük internet alışveriş şirketi Amazon'a Lüksemburg’daki faaliyetlerinden dolayı geriye dönük 250 milyon euronun üzerinde vergi borcu çıkaran AB Komisyonu kararını iptal etti.

12.05.2021 - 13:50 | | AA
AB mahkemesinden Amazon lehine karar

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB’nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, Amazon'un AB Komisyonu'na karşı açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, Lüksemburg'un vergi sistemiyle Amazon grubuna bağlı şirkete seçici biçimde avantaj sağlamadığına hükmetti.

Kararda, AB Komisyonu'nun iddialarını yeterli biçimde kanıtlayamadığı belirtilerek, Amazon'u cezalandıran kararın iptal edildiği ifade edildi.

AB Komisyonu 2017 yılında, Amazon'un Lüksemburg'da faydalandığı vergi uygulamalarını yasa dışı bulmuş ve şirketin 250 milyon euroluk vergiyi faiziyle birlikte geri ödemesine karar vermişti.

Söz konusu karara Amazon firması ve Lüksemburg itiraz etmiş ve hukuki süreç başlatmıştı.

Karar, bu aşamadan sonra hukukilik denetimi için Avrupa Adalet Divanına götürülebiliyor.

Genel Mahkeme, Fransız enerji şirketi Engie'ye Lüksemburg'daki faaliyetlerinden dolayı 120 milyon euro geriye dönük vergi borcu çıkaran AB Komisyonu kararını ise hukuki buldu.

Kararda, Lüksemburg tarafından Engie grubuna ait şirketlere sağlanan vergi uygulamalarının firmaya avantaj sağladığı belirtildi.

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