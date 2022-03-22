'AB ortak borçlanmayı tartışabilir'

"Ortaklaşa borçlanma konusu son birkaç haftada farklı üye ülkeler tarafından dile getirildi" diye konuşan Gentiloni, "Ancak bu konuda gerçek bir kararın şu anda alınamayacağını düşünüyorum" dedi.

Gentiloni, "Bu konuda gerçekçi bir tartışmanın birkaç hafta içinde, krizin etkileri konusunda daha net bir görüşümüz olduğunda yapılabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.