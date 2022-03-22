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'AB ortak borçlanmayı tartışabilir'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının yarattığı krize karşın yeniden ortaklaşa borçlanma konusunun birkaç hafta içinde tartışılabileceğini bildirdi.

22.03.2022 - 15:35 |
'AB ortak borçlanmayı tartışabilir'

"Ortaklaşa borçlanma konusu son birkaç haftada farklı üye ülkeler tarafından dile getirildi" diye konuşan Gentiloni, "Ancak bu konuda gerçek bir kararın şu anda alınamayacağını düşünüyorum" dedi.

Gentiloni, "Bu konuda gerçekçi bir tartışmanın birkaç hafta içinde, krizin etkileri konusunda daha net bir görüşümüz olduğunda yapılabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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