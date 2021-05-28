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AB tarım destekleme reformunda uzlaşamadı

Avrupa Birliği üyesi 27 ülke ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında yürütülen 350 milyar euronun üzerindeki tarımsal desteklemelere ilişkin müzakerelerde uzlaşı sağlanamadı.

28.05.2021 - 14:35 | | AA
AB tarım destekleme reformunda uzlaşamadı

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, üye ülkelerin AP ile yürüttüğü Ortak Tarım Politikası (CAP) reformu görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı ve müzakerelerin ertelendiği bildirildi.

Görüşmelerde bazı alanlarda ilerleme sağlanmasına rağmen sosyal koşullar, ödemeler ve yeşil mimari gibi ana başlıklarda uzlaşılamadığına dikkat çekilirken söz konusu müzakerelerin haziran ayında devam etmesinin planlandığı hatırlatıldı.

AB Komisyonu, 27 üye ülke ve AP temsilcileri salı gününden beri 2023 sonrası tarımsal destek fonlarının ne şekilde aktarılacağı konusunu müzakere ediyordu.

Müzakereler, tarımsal desteklerin AB çevre hedeflerine uyumu, organik tarıma sağlanacak destekleme miktarı, bataklık ve turbalıkların dönüşümüne ayrılacak kaynaklar, desteklemelerin özellikle küçük üreticilere yöneltilmesi gibi başlıklar üzerinde yoğunlaşıyor.

AB toplam bütçesinin yaklaşık 3'te 1'i tarım politikasına ve bu alandaki desteklemelere ayrılıyor.

Söz konusu program çerçevesinde 2021-2027 yıllarında yapılacak ödemelerin toplamının 350 milyar euroyu aşması öngörülüyor.

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