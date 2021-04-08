Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAB ülkelerinde konut fiyatları arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri AB ülkelerinde konut fiyatları arttı
ABONE OL

AB ülkelerinde konut fiyatları arttı

Avrupa Birliği'nde (AB) ev fiyatları 2020 yılının dördüncü çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 5,7 oranında yükseldi.

08.04.2021 - 12:48 | | AA
AB ülkelerinde konut fiyatları arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2020 yılının dördüncü çeyrek konut fiyatlarına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB'de konut fiyatları 2020'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,3, 2019'un aynı çeyreğine göre de yüzde 5,7 yükseldi.

Aynı dönemde; ev fiyatları Euro Bölgesi'nde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,4, önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 5,4 arttı.

AB üyesi ülkeler arasında, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre konut fiyatlarında en fazla artış yüzde 16,7 ile Lüksemburg'da, yüzde 9,8 ile Danimarka’da ve yüzde 9,4 ile Litvanya'da gerçekleşti.

Ev fiyatları, Almanya'da yüzde 8,1, Fransa'da yüzde 6,1, İspanya'da yüzde 1,7, İtalya'da yüzde 1,6, Hollanda'da yüzde 8,7, ve Belçika'da yüzde 5,7 artış kaydetti.

GÜNCEL HABERLER

Tuzla'daki lüks sitenin yönetiminden bu kez de 'basınla konuştunuz' cezası

Tuzla'daki lüks sitenin yönetiminden bu kez de 'basınla konuştunuz' cezası

Rusya'dan ABD'ye gözdağı! Dostça olmayan her türlü adıma...

Rusya'dan ABD'ye gözdağı! Dostça olmayan her türlü adıma...

Ağırlaştırılmış müebbet verilen eski eşe istinaftan 'beraat' kararı

Ağırlaştırılmış müebbet verilen eski eşe istinaftan 'beraat' kararı

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 741 milyar oldu

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 741 milyar oldu

Türkiye yenilenebilir enerji kapasitesinde dünyada 12. sıraya yükseldi

Türkiye yenilenebilir enerji kapasitesinde dünyada 12. sıraya yükseldi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tuzla'daki lüks sitenin yönetiminden bu kez de 'basınla konuştunuz' cezası

Tuzla'daki lüks sitenin yönetiminden bu kez de 'basınla konuştunuz' cezası

Sıradaki Haber
SGK'dan yeni genelge! Milyonları sevindiren karar

SGK'dan yeni genelge! Milyonları sevindiren karar

Sıradaki Haber
Bilim Kurulu toplanıyor! Masada Ramazan tedbirleri var

Bilim Kurulu toplanıyor! Masada Ramazan tedbirleri var

Sıradaki Haber
Ağırlaştırılmış müebbet verilen eski eşe istinaftan 'beraat' kararı

Ağırlaştırılmış müebbet verilen eski eşe istinaftan 'beraat' kararı

Sıradaki Haber