AB üyeleri gaz teklifini hafifletmeye çalışıyor

Üye ülke diplomatları bugün yaptıkları toplantıda, üye ülkelerin enerji bakanlarına sunulmadan önce teklifin revize edilmesini değerlendirdi.

Diplomatların üzerinde çalıştıkları değişiklik önergeleri arasında, gönüllü olarak tüketimin yüzde 15 kısılması teklifinin korunması, yüzde 15'in zorunlu hale getirilmesi durumunda da bir dizi muafiyet yolu ile ülkeler için farklı azaltım hedefleri belirlenmesi var.

Bazı diplomatlar ise çok fazla muafiyet verilmesi halinde Avrupa'nın yeterli tasarrufu yapamayacağı endişesini dile getirdi.