AB Volvo Çin'deki yatırımlarını büyütüyor
İsveç merkezli kamyon üreticisi AB Volvo, Çin'deki faaliyetlerini büyütme stratejisi çerçevesinde Jiangling Motors'un ağır vasıta üretim birimini satın aldı.
23.08.2021 - 14:50 | | Foreks
AB Volvo, Jiangling Motors'un bağlı ortaklığı JMC Hevay Duty Vehicle Co'yu 1,1 milyar İsveç Kronu karşılığında satın aldı.
Satın alınan JMC Heavy Duty'nin, Çin'in Taiyuan kentinde bir üretim tesisi bulunuyor. AB Volvo, bu tesiste gelecek yılın sonunda Volvo FH, Volvo FM ve Volvo FMX modellerini üretmeyi planlıyor.