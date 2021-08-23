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AB Volvo Çin'deki yatırımlarını büyütüyor

İsveç merkezli kamyon üreticisi AB Volvo, Çin'deki faaliyetlerini büyütme stratejisi çerçevesinde Jiangling Motors'un ağır vasıta üretim birimini satın aldı.

23.08.2021 - 14:50 | | Foreks
AB Volvo Çin'deki yatırımlarını büyütüyor

AB Volvo, Jiangling Motors'un bağlı ortaklığı JMC Hevay Duty Vehicle Co'yu 1,1 milyar İsveç Kronu karşılığında satın aldı.

Satın alınan JMC Heavy Duty'nin, Çin'in Taiyuan kentinde bir üretim tesisi bulunuyor. AB Volvo, bu tesiste gelecek yılın sonunda Volvo FH, Volvo FM ve Volvo FMX modellerini üretmeyi planlıyor.

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