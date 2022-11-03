ABD 2 yıllık tahvil faizi 15 yılın zirvesinde

ABD'nin 2 yıl vadeli hazine kağıdında getiri ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrasında başlayan yükselişte 2007 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırım hızının yavaşlayabileceğini, ancak faiz artırımlarını duraklatmak için "çok erken" olduğunu, ekonominin 2022 yılında, 2021 yılına göre ciddi şekilde zayıfladığını ifade etmesi sonrasında başlayan yukarı harekette 2 yıl vadeli hazine kağıdı getirisi yüzde 4,720 seviyesine kadar yükseldi.

2 yıl vadeli hazire kağıdında getiri şu sıralarda yüzde 4,718 seviyesinde.

10 yıl vadeli hazine kağıdında ise getiri yüzde 4,190 seviyesinde bulunuyor.