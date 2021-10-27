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ABD 2 yıllık tahvil getirisi 19 ayın zirvesinde

ABD'nin 2 yıl vadeli tahvil getirisi, Fed'in ilk faiz artırımının olası zamanlamasına yönelik tahminlerin piyasanın gündemine daha fazla gelmesinin etkisi ile 19 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

27.10.2021 - 15:32 |
ABD 2 yıllık tahvil getirisi 19 ayın zirvesinde

2 yıl vadeli tahvilin getirisi bugün Mart 2020'den bu yana ilk kez 0,511 seviyesini gördü ve şu sıralarda 0,4931'den işlem görüyor.

5 yıl vadeli tahvilin getirisinin de 1,123 ile 19 ayın zirvesini gördüğü bugün, 10 yıl vadeli tahvilin getirisi 1,634'e kadar yükseldi.

10 yıl vadeli tahvil getirisi şu sıralarda ise 1,5895 seviyesinde bulunuyor.

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