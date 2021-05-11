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ABD 350 milyar dolarlık paketi açtı

ABD Hazine Bakanlığı 350 milyar dolarlık paketi eyaletler ve yerel yönetimlerin erişimine açtı.

11.05.2021 - 08:26 | | Foreks
ABD 350 milyar dolarlık paketi açtı

ABD Hazine Bakanlığı, 350 milyar dolar büyüklüğündeki COVID-19 yardım paketini eyaletler ve yerel yönetimlerin erişimine açtı. Ancak, istihdamda hızlı toparlanmanın gözlendiği 30 eyaletin bu paketten alacakları fonları bir yıl içinde ikiye bölünmüş olarak elde etmelerinin muhtemel olduğu bildirildi.

Hazine Bakanlığı'nın 350 milyar dolarlık paketin kullanımı konusunda hazırladığı yeni yönlendirmeye göre, fonların tahsis edilmesinin zamanlaması işsizlik temel alınarak belirlenecek. Alınan fonların vergi indirimlerini telafi etmek için kullanımı da yasaklanıyor.

Belirlenen kurallara göre, 20 kadar eyalet ve Columbia bölgesi, işsizlik oranlarının Şubat 2020'nin yüzde 2 veya daha üzerinde olmaları nedeniyle 350 milyar dolarlık paketten paylarına düşen tüm fonları bu ay alabilecekler. İşsizliğin daha küçük artışlar gösterdiği eyaletler ise yardımı iki taksitte alacaklar. Bu kategoride 30 kadar eyalet var ve bu eyaletlerin 21'inde 2020 seçimlerini Donald Trump kazanmıştı.

Paralarını tek taksitte alabilecek 20 eyalet arasında 2020 seçimini Trump'ın kazandığı sadece 4 eyalet yer alıyor.

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