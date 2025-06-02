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Uzmanpara'ABD asla temerrüde düşmeyecek'
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'ABD asla temerrüde düşmeyecek'

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin asla temerrüde düşmeyeceğini söyledi.

02.06.2025 - 09:11 | | Foreks Haber
'ABD asla temerrüde düşmeyecek'

Bessent, CBS'in Face the Nation programına verdiği demeçte "Amerika Birleşik Devletleri asla temerrüde düşmeyecek, böyle bir şey asla olmayacak. Uyarı yolundayız ve asla duvara çarpmayacağız" dedi.

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Bessent, JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon'ın cuma günü dile getirdiği, ABD tahvil piyasasının ülkenin artan borcunun ağırlığı altında "çatlayacağı" yönündeki endişeleri reddetti.

"Jamie'yi uzun zamandır tanıyorum ve tüm kariyeri boyunca bu tür tahminlerde bulundu. Neyse ki bunların hiçbiri gerçekleşmedi" dedi.

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