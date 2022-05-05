ABD bankaları kredi faizlerini yükseltti
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımının ardından ABD bankaları kredi faiz oranlarını yükseltti.
05.05.2022 - 09:39 |
Fed'in federal fon faiz oranını 22 yıl sonra ilk kez 50 baz puan birden artırmasının ardından ABD'nin büyük bankaları da kredibilitesi yüksek müşterilerine verdikleri kredi faiz oranını yükseltti.
JP Morgan Chase, Wells Fargo Bank ve Citibank kredibilitesi yüksek müşterileri için temel kredi faiz oranını 50 baz puan artırarak yüzde 4'e çıkardı.