ABD bankaları Rus şirket tahvillerine göz dikti

ABD ve müttefikleri Rusya’ya uygulanacak yaptırımları sıkılaştırarak yatırımcıların Rus varlıklarına olan talebini azaltırken, Wall Street’in bir kısmı bu durumun yarattığı alım fırsatını değerlendirmekte gecikmedi.

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre ucuz kredi almakta uzmanlaşmış hedge fonlar alabildikleri kadar varlık satın almaya çalışırken, Goldman Sachs ve JP Morgan da düşen Rus şirketlerinin tahvillerini almaya başladı.

Stresli varlıklar üzerinde yatırım yapmak Wall Street’in normal işlemlerinden biri olarak görülüyor fakat Rusya’nın Ukrayna’yı geniş kapsamlı işgali ışığında bu durum benzersiz riskler ortaya koyuyor.

Uzmanlar dünya liderlerinin bazı Rus şirketlerini cezalandırmanın ve ülkeyi küresel finans sisteminden izole etmenin yollarını aradıklarını, bu yaptırımlara karşı gelenlerin potansiyel cezalarla karşılaşabileceğini belirtiyor.

"Yaptırımların tüm mantığı Rus şirketleri ve enstrümanlarını kimsenin dokunmak istemeyeceği hale getirmek" diyen Goldman Sachs'ın eski Türev Piyasalar Uzmanı Athanassios Diplas, "Stresli durumlarda kaldıraç seçenekleriyle ilgili bir sorunum yok fakat bu durum farklı" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynaklar Goldman Sachs’ın genelde Evraz Plc, Gazprom PJSC ve Russian Railways gibi şirketlerin iki yıl sonra vadesi dolacak şirket borçlarıyla ilgilendiğini ve Rus devlet tahvili için teklif yaptığını belirtiyor.

Bankalarca yapılan satın alımlar Wall Street’te uzun süredir bulunan bir özelliğin altını bir kez daha çiziyor. Yatırım masaları değerinin altında ya da yanlış fiyatlanmış varlıklar bulmak için kurulmuştur ve bu masaların işlemleri bir varlığa yönelik bankalarının görüşünü yansıtmak zorunda değildir.

Rusya’ya açıklanan yaptırımların henüz varlıklarla ilgili işlemleri tamamen yasaklamadığı biliniyor.