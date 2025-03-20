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UzmanparaABD bankası Goldman Sachs'tan Türkiye piyasalarıyla ilgili dikkat çeken dolar tahmini
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ABD bankası Goldman Sachs'tan Türkiye piyasalarıyla ilgili dikkat çeken dolar tahmini

ABD'nin önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dolarizasyon riskini kontrol altına almak için yeterli alana sahip olduğunu belirtti.

20.03.2025 - 10:43 | | AA
ABD bankası Goldman Sachs'tan Türkiye piyasalarıyla ilgili dikkat çeken dolar tahmini

Bankanın dün Türk piyasalarında satış baskısının ardından "Türk lirası ve TCMB faiz patikası" hakkındaki analizinde TCMB'nin faiz indirim döngüsüne ara vererek veya liranın değer kaybını yavaşlatarak dolarizasyon riskini kontrol altına almak için yeterli alana sahip olduğu vurgulandı.

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Analizde, TCMB'nin brüt rezervlerinin 174 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğu hatırlatılarak, merkez bankasının swaplar hariç net rezervlerinin geçen yılın başından beri yaklaşık 100 milyar dolarlık artış gösterdiği ifade edildi.

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DOLAR TAHMİNİ

TCMB'nin nisan toplantısında 250 baz puanlık indirim öngörüsüne yönelik riskin "arttığının" ifade edildiği analizde, şunlar kaydedildi:

"TCMB'nin ilk etapta liranın yükselmesine izin vermesi ve bizim görüşümüze göre faiz indirimlerini engellemediği sürece daha zayıf bir lirayı tercih etmesinin bileşimi lirayı Çarşamba günkü kapanış seviyesine yakın bir yerde dengeleyeceğini gösteriyor. Bu noktada, 12 ay sonrası için 42 lira olan döviz tahminimizi değiştirmek için bir neden görmüyoruz. Bu nedenle enflasyon ve uzun vadeli faiz tahminlerimiz üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu değerlendiriyoruz."

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Analizde, yabancı yatırımcıların ileriye dönük olası satış baskısının muhtemelen sınırlı kalacağının beklendiği ifade edilerek, son gelişmelerin Türkiye'nin ekonomik büyümesi üzerinde sınırlı etkisi olacağı öngörüldü.

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