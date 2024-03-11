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Uzmanpara ABD Başkanı Biden'dan faiz indirimi mesajı
Haberler Uzmanpara ABD Başkanı Biden'dan faiz indirimi mesajı

ABD Başkanı Biden'dan faiz indirimi mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşürmek için harekete geçeceğini öngördü.

11.03.2024 - 09:03 | | Foreks Haber
ABD Başkanı Biden'dan faiz indirimi mesajı

Biden cuma günü Philadelphia'da yaptığı bir konuşmada, "Bunu garanti edemem ama bahse girerim bu oranlar daha da düşecek" dedi. Biden, faiz indirimlerinin ne zaman başlayabileceğini düşündüğünü belirtmedi.

Geleneklere göre Beyaz Saray genellikle Fed kararları hakkında yorum yapmaz ve Biden daha önce merkez bankasının bağımsızlığına saygı gösterme sözü vermişti. Biden aralık ayında güçlü istihdam rakamları ve soğuyan enflasyonun Fed'in faiz artırımını durdurması için "tatlı bir nokta" yarattığını söyleyerek bu teamülden saptı.

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