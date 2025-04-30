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ABD bir ülkeyle ticaret anlaşmasına vardı

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, bir ülkeyle ticaret anlaşmasına varıldığını belirterek, anlaşmanın duyurulması için onay beklendiğini bildirdi.

30.04.2025 - 09:16 | | AA
ABD bir ülkeyle ticaret anlaşmasına vardı

​​​​​​​Lutnick, CNBC'ye verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın da söylediği gibi dünyadaki her ülkenin kendileriyle ticaret anlaşması yapmak istediğini belirtti.

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"Bir anlaşma yaptım, ama Başbakanlarının ve parlamentolarının onay vermesini beklemem gerekiyor." diyen Lutnick, bu anlaşmanın hangi ülkeyle yapıldığını söylemeyeceğini ifade etti.

Lutnick, henüz anlaşma detayları üzerinde çalışılan ülkeler olduğunu ancak bu ülkelerin de kendi süreçlerini yürütmesi gerektiğini söyledi.

Piyasaların tarifelere tepkisine dair de konuşan Lutnick, "Yanlış anlıyorlar çünkü büyük resme bakmıyorlar. (Trump) Sadece piyasalara odaklanmıyor, küresel ticareti sıfırlamaya çalışıyor. Bunu yapmak zordur. Güç gerektirir. Ama Amerikan ekonomisini koruyacak." diye konuştu.

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