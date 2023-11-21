'ABD borçlanma kağıtlarına talep güçlü'

Moody's yaptığı açıklamada dolar bazlı küresel finansal sistemin temelini oluşturan ABD borçlanma kağıtlarına yönelik yapısal talebin, son dönemde hazine piyasasında yaşanan dalgalanmalara rağmen güçlü kalmaya devam ettiğini vurguladı.

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Moody's, ABD mali düzenleyicilerinin hazine piyasasının dayanıklılığını ve verimliliğini artırmak için bir dizi önlem aldığını ve piyasa yapısının gelişmeye devam etmesini beklediğini de ifade etti.

Moody's yayınladığı notta, "İleriye dönük olarak ABD Merkez Bankası (Fed) hazine varlıklarını azalttıkça, yabancı merkez bankaları, emeklilik fonları, sigorta şirketleri ve hanehalkları piyasada dengeleyici faktörler olacaktır" dedi.

Bu ayın başlarında Moody's, büyük mali açıklar ve borç ödenebilirliğindeki düşüşü gerekçe göstererek ABD'nin kredi notu görünümünü "durağan "dan "negatif "e düşürmüştü.