ABD bütçesi 161 milyar dolar açık verdi

ABD Hazine Bakanlığı, mart ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

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Buna göre, 1 Ekim 2024'te başlayan ve 30 Eylül 2025'te sona erecek olan 2025 mali yılının altıncı ayında federal hükümetin bütçe açığı 161 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yıl martta 237 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti.

Böylece bütçe açığı martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 32 düştü.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi 115,9 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, martta yüzde 11 artarak 368 milyar dolara çıkarken, harcamaları ise yüzde 7 azalışla 528 milyar dolara indi.

6 AYLIK BÜTÇE AÇIĞI 1,3 TRİLYON DOLARI AŞTI

Ülkede 2025 mali yılının altıncı ayı olan mart itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 artarak 1 trilyon 307 milyar dolara ulaştı.

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Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 1 trilyon 65 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk altı ayında gelirler önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 2 trilyon 260 milyar dolara çıkarken, harcamalar yüzde 10 artışla 3 trilyon 567 milyar dolara yükseldi.