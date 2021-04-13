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ABD bütçesi martta 660 milyar dolar açık verdi

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, martta 660 milyar dolar olarak açıklandı.

13.04.2021 - 07:59 | | AA
ABD bütçesi martta 660 milyar dolar açık verdi

ABD Hazine Bakanlığı, mart ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2020'de başlayan ve 30 Eylül 2021'de sona erecek olan 2021 mali yılının mart ayında federal hükümetin bütçe açığı 660 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasa beklentisi bütçe açığının 658 milyar dolar olacağı yönündeydi. Bütçe geçen yılın aynı ayında 119 milyar dolar açık vermişti. Böylece, mart ayında kaydedilen bütçe açığı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 454,3'ün üzerinde artış göstermiş oldu.

Bu dönemde bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 160,6 artarak 927,2 milyar dolara yükselirken, bütçe gelirleri yüzde 13 artışla 267,6 milyar dolar oldu.

6 aylık bütçe açığı 1,7 trilyon dolara ulaştı

Bütçe açığında mart ayında yaşanan sert yükselişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye yönelik hayata geçirilen 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paket kapsamında yapılan 339 milyar dolarlık doğrudan yardım ödemeleri etkili oldu.

Ülkede, 2021 mali yılının altıncı ayı olan mart itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 129,5 artarak 1,7 trilyon dolara çıktı. Bütçe açığı geçen yılın aynı döneminde 743,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 6 ayındaki bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,3 artarak 3,4 trilyon dolara yükselirken, bütçe gelirleri yüzde 6,3'lük artışla 1,7 trilyon dolar oldu.

ABD'nin bütçe açığı, 2020 mali yılında Kovid-19 salgınının etkisiyle toplam 3,1 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.

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